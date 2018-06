De live concerten vinden plaats op zondag 13, 20 en 27 juli en 3 en 10 augustus van 14.30 tot 15.15 uur. Alle concerten zijn gratis bij te wonen.

Het Uitfeest staat in het teken van naastenliefde, het thema van de tentoonstelling die 13 september van start gaat. OP deze dag zijn er gratis activiteiten, zoals een stadswandeling met straatverhalen van een ex-verslaafde. Ook is er een ambulance aanwezig, een voorbeeld van effectieve hulpverlening, en men kan letterlijk in het zonnetje worden gezet.

Adres: Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. www.catharijneconvent.nl

De kloostertuin van Museum Catharijneconvent tijdens Catharijn Classique in de zomer van 2013.

Foto: Museum Catharijneconvent Utrecht