Aanhoudingen in Zaandam na mishandeling conducteur

Het drietal zonder geldig vervoersbewijs werd betrapt in de sprinter van station Hoorn Kersenboogerd naar Leiden. Nadat de mannen in Zaandam de trein hadden moeten verlaten, gaven twee van de drie de conducteur op het perron enkele klappen.

Een 19-jarige man uit Zaandam en een 21-jarige man, van wie de woon- of verblijfplaats onbekend is, zijn daarna in de buurt van het station in Zaandam opgepakt. De derde persoon zou niet bij de mishandeling betrokken zijn geweest. De conducteur heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak en maakt daarbij gebruik van door de NS beschikbaar gestelde camerabeelden.