Vrouw bewaart gemummificeerde lichaam zoon in badkuip

De vrouw bleek ernstig uitgedroogd te zijn en werd naar het ziekenhuis vervoerd. „Daarop deelde ze mee dat het lichaam van haar zoon, die zes jaar geleden stierf, in het bad lag”, zo meldt een politiebron aan Het Nieuwsblad.

De vrouw is niet helemaal meer bij de tijd, maar er werd wel degelijk een lichaam aangetroffen. „Een onderzoek naar de doodsoorzaak is geopend. Dat moet de precieze doodsoorzaak achterhalen en bevestigen of het echt de zoon van de vrouw is.”