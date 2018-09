Nieuwe Turtles-game in de zomer

In het spel nemen de bekende schildpadden het op tegen professor Baxter Stockman en zijn leger aan ninjarobots. Het doel is om New York te behoeden voor een overname door deze kwade genius. Spelers kunnen tijdens het spelen wisselen tussen de vier personages. Elk heeft zijn eigen sterke en zwakke punten.

De game komt uit vlak voordat de film in de Verenigde Staten op 8 augustus in premiere gaat.