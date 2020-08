Gratis perenbomen immens populair: tienduizenden boompjes binnen twee uur weg

Om de taken eerlijk te verdelen werd het aantal dat meegenomen mocht worden van aanvankelijk vijftig tot vijf teruggebracht. Maar op is op: „We zijn er doorheen!”, liet Jorieke Brandsma van Omrin rond 10.00 uur al weten, drie uur voor het geplande einde van de actie. „Binnen twee uur is alles op. Een daverend succes. Wat een fantastische actie en zoveel enthousiaste inwoners!”

Al eerder had het bedrijf zaterdagmorgen vroeg vanwege de grote animo mensen opgeroepen maar niet meer te komen. De actie was al drie kwartier eerder van start gegaan, omdat er al veel belangstellenden stonden te wachten.

Ⓒ Wilbert Bijzitter

Op social media zijn de perenboompjes populair, van Delft tot Heerenveen. „Mijn man staat al sinds half acht in de rij voor een gratis perenboom…”, valt te lezen over de Friese actie. Is gratis het toverwoord? „Nederlanders en gratis!”, maken anderen zich dan ook vrolijk om de opgelaaide bomenliefde.

Onverkochte boompjes

Deze week worden in het hele land tienduizenden perenboompjes weggegeven, een initiatief van Urgenda. Deze organisatie vond het doodzonde dat door de coronacrisis onverkochte boompjes vernietigd zouden worden. „Ze nemen immers CO2 op”, aldus Urgenda deze week.

Ⓒ Wilbert Bijzitter

Van Leeuwarden tot Breukelen gaan de boompjes deze dagen grif mee met nieuwe particuliere eigenaren, maar ook instanties of gemeenten. Vanuit het Groningse Appingedam was Arnout Jurgens vrijdagmiddag al met liefde naar buurprovincie Friesland gereden. Hij beschermt ze zorgvuldig tegen de zon onder een dekzeil. „Ze zien er mooi uit hoor. Deze hier gaan naar het bekende Groningse Landgoed Ekenstein in Appingedam. Daar worden ze straks door jongens met een beperking geplant.”

Dit weekend zijn er onder meer jonge boompjes te ’scoren’ op het Science Park in Amsterdam.