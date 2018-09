Leegloop in gevangenis

Dat blijkt uit een interne nota van het ministerie van Veiligheid en Justitie die in bezit is van De Telegraaf. De VVD-bewindsman stuurde gisteren nog een lange Kamerbrief over het gevangeniswezen, maar vertelde het parlement daarin niet hoeveel banen er extra zullen verdwijnen.

De nota van 16 mei vertelt echter dat er 350 tot 400 banen worden geschrapt als gevolg van nieuwe tegenvallers. De bajesen staan steeds leger en daarom moet er 60 miljoen extra worden bezuinigd op het gevangeniswezen. En daar werd al fors op bezuinigd, want Teeven sluit de komende jaren negentien gevangenissen. In de nieuwe snoeioperatie worden geen gebouwen gesloten, maar wordt er wel personeel wegbezuinigd. Zo wordt er gekort op de sporturen van het personeel, gaan de gevangenisbibliotheken digitaal werken, worden ’crea-activiteiten’ geschrapt en worden overwerk en onregelmatige diensten verminderd.

Snoeioperatie

Bovenop deze 350 tot 400 extra banen blijkt Teeven eerder ook al akkoord te zijn gegaan met een andere nieuwe snoeioperatie van circa 350 voltijdbanen. Die zou nodig zijn omdat het schrappen van de originele 2000 in de praktijk niet genoeg geld oplevert. Met veel bombarie werd vorig jaar aangekondigd dat de bezuinigingen op het gevangeniswezen verzacht zouden worden. Niet 3400 maar ruim 2000 banen zouden er nu verdwijnen. In de uitvoering blijkt die verzachting dus veel minder voor te stellen.

D66-Kamerlid Schouw schrikt ervan dat Teeven opnieuw niet alle informatie over de gevangenissen met het parlement deelt. „Dit is reden om hem naar de Kamer te roepen. Het lijkt erop dat hij het probeert te verdonkeremanen.” Een woordvoerder van Teeven reageert dat de informatie niet met de Kamer is gedeeld omdat de cijfers verwachtingen zijn.

Bert Koops, voorzitter van de ondernemingsraad gevangeniswezen, noemt de aanstaande ontslagen ’een grandioos verlies’. „Dit is nog steeds geen echte oplossing van de staatssecretaris. We worden ondergefinancierd.” Koops vindt de huidige maatregelen om geld op te halen niet slim. „Neem de bibliotheken die digitaal gaan als besparing. Veel jongens zijn niet zo intelligent en kunnen niks met een tablet. En crea-activiteiten zijn soms de enige manier om hen rustig te krijgen.”