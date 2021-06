Complotdenker Bodegraven wraakt wrakingskamer alvast

Wraking is een verzoek aan de rechtbank om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen. Afgelopen maandag gebeurde dit tijdens het kort geding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente eist in het kort geding dat de complotdenkers Micha Kat, Wouter Raatgever en Joost Knevel stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in het dorp. De gemeente houdt ze verantwoordelijk voor het verstoren van de grafrust en de openbare orde op de plaatselijke begraafplaats Vredehof, waar tientallen aanhangers van de complottheorieën bijeenkwamen.

Kat en Knevel hebben hun twijfels over de onpartijdigheid van de kortgedingrechter en wraakten haar maandag. Kat wil dat ze hem erkent als journalist en niet als complotdenker. De rechter gaf aan dat ze pas een oordeel zal vellen in haar vonnis, waarop ze werd gewraakt. Voor aanvang van de zitting had rechter Hoekstra de gedaagden al moeten overtuigen dat ze geen familie is van CDA-leider Wopke Hoekstra.

Videoverbinding

De wrakingskamer bestaat uit drie ervaren rechters. Kat en Knevel mogen hun vertellen waarom ze Hoekstra partijdig vinden. Ook Hoekstra vertelt haar kant van het verhaal. Volgens de rechtbank heeft Knevel nu ook deze wrakingskamer gewraakt. Dat mag bij twijfels over de onpartijdigheid van de wrakingskamer. De reden van de tweede wraking is niet bekend.

Kat en Knevel, die beiden in het buitenland verblijven, worden via videoverbindingen gehoord. Tijdens het kort geding was ook Raatgever via telehoren aanwezig. Hij werd vorige week opgepakt in het Groningse Siddeburen op verdenking van opruiingen en bedreigingen.