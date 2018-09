Volkswagen Golf ramt dure LaFerrari

De LaFerrari heeft de nodige schade aan de voorzijde. De neus van koolstofvezel is versplinterd. Het moet een redelijke klap geweest zijn, want zelfs de airbags van de Ferrari zijn open gesprongen. Het wordt ongetwijfeld een vrij dure reparatie voor de eigenaar van de Italiaanse hypercar, maar hij heeft het geluk dat de motor achterin ligt, waardoor die waarschijnlijk niet is beschadigd.

De Volkswagen Golf heeft ook de nodige schade aan zijn voorzijde, al zal dat qua reparatiekosten slechts een fractie zijn van de kosten van het andere slachtoffer.