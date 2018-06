'Sarkozy afgeluisterd door Franse justitie'

In april vorig jaar begon justitie een corruptieonderzoek naar Sarkozy en enkele naaste medewerkers, onder wie de twee ex-ministers Claude Guéant en Brice Hortefeux. Justitie wilde weten of de Libische ex-dictator Muammar Kaddafi (1942-2011) de verkiezingskas van Sarkozy in 2007 heeft gespekt.

Inmiddels loopt er ook een ander corruptieonderzoek naar Sarkozy. Gilbert Azibert, een van de hoogste Franse magistraten, wordt van lekken verdacht. Hij zou Sarkozy informatie hebben ingefluisterd over de affaire Bettencourt in ruil voor een mooi baantje in Monaco. De advocaat van Sarkozy spreekt de beschuldigingen tegen.

De affaire Bettencourt is vernoemd naar de steenrijke L'Oréal-erfgename Liliane Bettencourt (91), die aan dementie zou lijden. Sarkozy zou geld voor zijn verkiezingscampagne van haar hebben afgetroggeld. Maar Sarkozy is sinds oktober vorig jaar geen verdachte meer in de zaak.