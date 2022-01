Zuid-Korea: Noord-Korea vuurt ballistische raket af naar de zee

De lancering volgde op een toespraak van leider Kim Jong-un vorige week waarin hij zei dat Noord-Korea zou doorgaan met het opbouwen van zijn militaire capaciteiten. Noord-Korea had in oktober voor het laatst een ballistische raket getest. Tests met dergelijke raketten zijn verboden door VN-resoluties. Het land is onderworpen aan strenge internationale sancties vanwege zijn nucleaire programma’s.

De economie van het door de sancties verarmde Nood-Korea lijdt ook onder een rigide, zelfopgelegde isolatie vanwege Covid-19. De tijdens de pandemie verslechterende economische situatie heeft ’s lands wapenprogramma’s echter niet afgezwakt. Integendeel, Noord-Korea is versneld doorgegaan met het ontwikkelen van wapens, aldus een VN-rapport in oktober.

Er is internationale bezorgdheid gegroeid over een voedselcrisis in Noord-Korea. In oktober waarschuwde een mensenrechtendeskundige van de VN dat de meest kwetsbaren in het land „het risico lopen te verhongeren.”