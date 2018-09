Vloeren van 100 tot 150 gebouwen onderzocht

Dat zegt de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Constructeurs, Paul Rijpstra, tegen RTL Nieuws. De gebouwen zijn aan het licht gekomen na een eerste analyse ’aan de keukentafel’, waarbij zeshonderd gebouwen zijn onderzocht.

Het gaat vooral om ziekenhuizen, scholen en kantoren. De gebouwen zijn opgeleverd sinds 1999. Bij de panden is gewerkt met breedplaten waarover beton is gestort. „Het risico lijkt groter als daarbij zelfverdichtend beton is gebruikt bij platen die een glad oppervlak hadden””, vertelt een woordvoerder van Branchevereniging VN Constructeurs.

Instorting

Nadat deskundigen wegens de instorting in Eindhoven aan de bel hadden getrokken vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten te inventariseren of er op hun grondgebied zulke gebouwen staan. „Via die weg zal moeten blijken hoeveel gebouwen het uiteindelijk zijn”, aldus de zegsman van VN Constructeurs. Van onmiddellijk gevaar zou volgens de vereniging geen sprake zijn.

Inmiddels is al een aantal gebouwen als mogelijk onveilig aangemerkt, zoals Gebouw X van hogeschool Windesheim in Zwolle en het Polak-gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam.