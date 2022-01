Reggae-artiest Jah Cure blijft vastzitten

Het slachtoffer, de 45-jarige Nicardo ’Papa’ Blake, raakte op 1 oktober gewond aan zijn buik. Hij zou eigenhandig naar de politie zijn gewandeld en van daaruit naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Jah Cure heeft een wispelturige loopbaan. In 1997 brak hij door met de single King in the jungle. Een jaar later werd hij gearresteerd voor wapenbezit, verkrachting en diefstal. De Jamaicaan werd in april 1999 schuldig verklaard en veroordeeld tot vijftien jaar gevangenschap. In de gevangenis gaf hij drie albums en een aantal singles uit. Na acht jaar opsluiting werd hij in 2007 vrijgelaten. Vrijwel onmiddellijk lanceerde hij ook album vier.