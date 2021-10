Aanzoek blijft acht jaar uit: vrouw daagt vriend voor de rechter

Gertrude Ngoma vertelde voor de rechter dat ze het wachten nu wel zat was. Haar vriend Herbert Salaliki, 28, had weliswaar beloofd met haar te trouwen, maar een verlovingsring was er nog steeds niet. En dus woont de 26-jarige Ngoma nog steeds bij haar ouders, met het kind dat ze wel met Salaliki deelt, meldt The Mirror.

Bruidsschat

Salaliki heeft inmiddels wel de bruidsschat betaald aan de familie van zijn aanstaande. Niets lijkt dan ook een huwelijk in de weg te staan, behalve dat Herbert nog niet op - of door - de knieën is gegaan.

Gertrude twijfelt ook aan Herberts trouw, zo betoogde ze voor de rechtbank. Ze zegt de man te hebben betrapt op sms-verkeer met een andere vrouw. Herbert beweert nog niet over de financiële middelen te beschikken om een bruiloft te kunnen betalen. Hij zegt daarnaast dat hij onvoldoende aandacht krijgt van zijn vriendin.

Het oordeel van de rechter: ’Probeer er samen uit te komen.’ Het is niet bekend of het paar dat ook daadwerkelijk gaat doen.