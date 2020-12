Forse daling aantal coronagevallen, 7453 nieuwe meldingen

Ⓒ ANP / HH

Bilthoven - Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 7453 positieve coronatests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 15 december. Toen was er sprake van een computerstoring en konden veel positieve tests niet worden geregistreerd. Of dat ook nu het geval is, is niet bekend. Ook is het niet duidelijk of de daling verband houdt met de kerstdagen.