Kamervoorzitter Bergkamp: best gênant hoe lang formatie heeft geduurd

Dat zegt de kamervoorzitter bij WNL Op Zondag. Berkamp wil dat een evaluatie nog dit jaar moet uitwijzen hoe het zo lang heeft kunnen duren. Ze merkt wel op dat de lengte ook te maken heeft met uitzonderlijke gebeurtenissen. „Als je het vergelijkt met Netflix, dan is Netflix saai.”

Ze vindt het niet goed te praten hoe er bijvoorbeeld is gesproken over Kamerlid Pieter Omtzigt, die een ’functie elders’ zou moeten krijgen. „Dramatisch hoe er is gesproken over bepaalde Kamerleden.” Bergkamp vindt dat de informatievoorziening aan de Tweede Kamer anders moet. „Laat de Kamer op gezette tijden informeren. Nu ben je afhankelijk van een meerderheid.”

’Regie ligt bij de Kamer’

De voorzitter van de Tweede Kamer lijkt niks te zien in een terugkerende rol voor de koning in de formatie, waar Mark Rutte het over had in een kerstinterview in De Telegraaf. „Er is niks mee om soms te dromen over vroeger. Maar de regie ligt bij de Kamer.” Een andere onafhankelijke partij ziet ze wél als mogelijke oplossing.

Bergkamp sprak zich ook nog uit tegen bedreigingen aan politici. „Onvoorstelbaar dat je zoiets doet”, zei ze over de fakkeldrager bij de voordeur van D66-leider Sigrid Kaag. In tegenstelling tot onder meer Hugo de Jonge en Gert-Jan Segers wil ze niet direct de beschuldigende vinger naar Forum voor Democratie wijzen. „Er is altijd een wisselwerking tussen politiek, media en samenleving. Ieder Kamerlid moet zich de vraag stellen of zijn of haar vrijheid zorgt voor onveiligheid bij anderen.”