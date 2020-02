Dodental coronavirus China stijgt tot 717

De meeste van deze doden zijn gevallen in de provincie Hubei. Daar zijn 699 mensen omgekomen sinds de uitbraak van het longvirus. De stad Wuhan in Hubei is het epicentrum van de uitbraak. Daar zijn de afgelopen dag 81 nieuwe doden gevallen en 2841 nieuwe besmettingen bijgekomen. Het aantal besmettingen in Hubei staat nu op 24.953.