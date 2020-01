Kabinet negeerde brandbrief burgemeester over moskee

Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven. Ⓒ Hollandse Hoogte

Eindhoven - ’Gruwelijk en laf’. In scherpe bewoordingen veroordeelde de Eindhovense moskee Al Fourkaan de aanslag op de Parijse redactie van Charlie Hebdo, vandaag vijf jaar geleden. Toch sloeg de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel 21 maanden later in het geheim alarm met ’grote zorgen’. Zijn brandbrief aan het kabinet vond geen gehoor, waardoor de burgemeester niet kon optreden, zegt hij deze week in de De Lokroep van Sinan Can.