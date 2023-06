NS krijgt megaboete: onterecht dienstregeling afgeschaald

„Het bedrag was bedoeld om de tegenvallende reizigersaantallen op te vangen in de nasleep van de coronapandemie. De afspraak die we met hen gemaakt hebben is dat de volledige dienstregeling gereden zou worden, maar dat is niet gebeurd. Er zaten toch gaten zaten in de dienstregeling”, stelt een woordvoerder van IenW. „Vandaar dat we het bedrijf nu een maximale boete hebben opgelegd. Een bedrag dat NS overigens moet investeren in maatregelen waar de reiziger voordeel van ondervindt.”

NS zegt in een reactie dat het in 2022 inderdaad teveel aan ’beschikbaarheidsvergoeding’ heeft ontvangen omdat er minder treinen zijn gereden dan aanvankelijk de bedoeling was. „Het was voor de reiziger en ons een zwaar en vervelend jaar”, meent Geert Koolen. „Voor het boetebedrag dat de staatssecretaris beschikbaar stelt zullen we een aansprekende en passende bestemming kiezen. Inmiddels zijn we een nieuwe dienstregeling gestart in december en de eerste resultaten zijn positief en we zien minder uitval, een grotere kans op een zitplaats voor de reiziger en minder drukke treinen.”

Ook ProRail krijgt boete

Niet alleen NS werd door Heijnen op de vingers getikt. Ook Ook ProRail krijgt een boete opgelegd. „Op zich heeft de spoorbeheerder goed gepresteerd en zich aan de afspraken gehouden die met ons gemaakt zijn, maar de goederenvervoerders zijn niet helemaal tevreden. Daarom leggen we hen een boete op van 100.000 euro”, aldus de IenW-zegsman.