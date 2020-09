Belgische acteur Heldenbergh speelt Karremans in Bosnische film over drama Srebrenica

Johan Heldenbergh als kolonel Karremans in ’Quo vadis, Aida?’. Ⓒ Biennale di Venezia

Amsterdam - „Nog nooit voelde oorlog zo dichtbij”, vertelt de Nederlandse acteur Raymond Thiry over de opnamen van Quo vadis, Aida?, een speelfilm over de hel van Srebrenica die nu op het filmfestival in Venetië kans maakt op een Gouden Leeuw.