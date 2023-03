Finland alsnog 31e NAVO-lid na zegen van Turkije

Daarmee is Helsinki, op enkele technische formaliteiten na, het 31e lid geworden van de alliantie. 29 NAVO-landen hadden al veel eerder ingestemd. Maandag kwam ook Hongarije over de brug. Met Turkije is nu iedereen aan boord.

Aanvankelijk had Finland gehoopt om samen met buurland Zweden lid te worden van de NAVO. Maar zowel Hongarije als Turkije weigeren voorlopig het Zweedse lidmaatschap te steunen. Stockholm hoopt zelf nog steeds dat het lid kan worden voor een grote NAVO-top in Vilnius in juli van start gaat.

Finland ging er, net als Zweden, lang prat op dat het bij geen enkele militaire alliantie was aangesloten. Maar daar bracht de Russische invasie in Oekraïne verandering in. Finland deelt een grens van 1300 kilometer met Rusland. Lidmaatschap van de NAVO betekent dat Finland steun krijgt van de andere leden, mocht Rusland het wagen om het land binnen te vallen.