CDA-top op matje geroepen na rampjaar

Partijleider Wopke Hoekstra verwacht op het congres terug te kijken op ’een lastig jaar’. „Maar ik ben er optimistisch over, we willen met elkaar de schouders eronder zetten en aan de slag.” CDA-staatssecretaris Mona Keijzer zegt dat het op congressen ’altijd diep over de inhoud gaat’. „Maar dat Pieter geen onderdeel van de partij meer is doet zeer. Als partij moeten we verder, dat gaan we doen.”

Het leek afgelopen jaar wel alsof het permanent stormde in het CDA. Zo was er de rommelige lijsttrekkersverkiezing waarin Hugo de Jonge nipt won van Omtzigt. Vervolgens was er een leiderschapswissel waardoor Hoekstra kort voor de Tweede Kamerverkiezingen partijleider werd.

Campagne

En als klap op de vuurpijl was er voor de zomer het pijnlijke vertrek van dossiervreter Omtzigt. Tijdens het congres in de Brabanthallen in Den Bosch praten leden vooral over de snoeiharde conclusies die partijprominent Liesbeth Spies naar aanleiding van het rampjaar trok.

Het CDA heeft zichzelf met rommelige lijsttrekkersverkiezingen en een onduidelijke campagne tot op het bot verdeeld, oordeelde Spies. Ook is er volgens haar niet genoeg aandacht voor de eigen kernwaarden. Omtzigt voelde zich bovendien tegengewerkt in de partij, iets wat hij uitvoerig beschreef in een uitgelekte notitie. Dat stuk was eigenlijk bedoeld voor het onderzoek van Spies naar de verkiezingsnederlaag.

Strubbelingen

Toch denkt CDA-vicepremier De Jonge dat dit congres waarschijnlijk minder spannend wordt dan de historische partijbijeenkomst in 2010 in de Rijnhal, toen gesproken werd over een minderheidscoalitie met de PVV. „Ik spreek veel CDA’ers en de behoefte om de bladzijde om te slaan is groot. Ik denk dat dat vooral is wat je gaat zien.” De Jonge denkt niet dat CDA-leden de partij verlaten om zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij Omtzigt als hij een eigen partij zou beginnen. „CDA’ers blijven CDA’ers.”

Het congres komt op het moment dat de kabinetsformatie muurvast zit. Vanuit mogelijke kabinetspartners wordt dan ook met argusogen gekeken naar interne strubbelingen bij de christendemocraten. CDA’ers kunnen de toch al ingewikkelde formatie bovendien nóg lastiger maken door zaterdag met een resolutie een scherper standpunt in te nemen over het beladen thema voltooid leven. Als de hakken verder in het zand gaan, wordt samenwerken met D66, dat toch al weinig trek heeft in een minderheidskabinet met VVD én CDA, nog lastiger.