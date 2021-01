Douane onderschept meer cocaïne

Naast de coke zijn er duizenden brieven en pakketten met drugs onderschept, waarvan er 3000 uit ons land afkomstig waren. De distributie van drugs via de post is geëxplodeerd de laatste jaren. Drugsproducenten nemen het steeds vaker in eigen hand, tot en met de gebruiker. Dat gebeurt via dealers, maar ook via de post. Bestellingen worden online gedaan. De inbeslagname van duizenden brieven en pakketten met synthetische drugs is het gevolg van intensievere controle van uitgaande postzendingen, zegt de douane.

„Deze cijfers tonen dat de douane een substantiële bijdrage levert aan de bestrijding van georganiseerde drugscriminaliteit”, zegt Nanette van Schelven, directeur generaal van de douane. „Tegelijkertijd moeten we elke dag weer kritisch kijken of we genoeg doen en of we het op de slimste manier doen.”

De toename van de hoeveelheid onderschepte kilo’s cocaïne voor de Nederlandse markt is ook het gevolg van internationale samenwerking. Ruim 10.000 kilo cocaïne met een andere bestemming kon daarnaast dankzij informatie van de Nederlandse douane onderschept worden in Brazilië en Antwerpen.

De douane zegt meer, maar ook slimmer te controleren. Naast de inzet van speurhonden en innovatieve scan- en detectietechnologieën zoals geurdetectiecontainers, wordt gebruik gemaakt van slimme software en algoritmes in het scanproces van containers.

De drugs die wordt onderschept is slechts een deel van de totale hoeveelheid die via ons land wordt gesmokkeld. Naar schatting wordt ongeveer 10 tot 25 procent in beslag genomen.