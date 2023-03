Frans koppel mag hun kind niet ’Hades’ noemen

Het koppel, Kristina Desgres and Rodrigo Velasquez uit het Bretonse Saint-Malo, vonden de naam Hades simpelweg een leuke naam. Maar de gemeente wees hen erop dat de naam refereerde naar de Griekse god van de onderwereld, en daarom niet geaccepteerd kon worden. Volgens Kristina maakte niemand die connectie en vonden ze naam gewoon leuk. De gemeente ging niet akkoord, waardoor de ouders in verzet kwamen. Volgens hen zijn er eerder kleine Hadesjes geboren in Frankrijk en daarom stappen ze naar de rechter.

Het Franse koppel zijn niet de eersten die in conflict zijn geraakt over de naam van hun kind. Het bekendste geval is een Zweeds kind met de naam „Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116” (spreek uit: Albin), welke de autoriteiten niet accepteerden. In China werd de naam @ geweigerd en in Mexico de naam Burger King.

In Nederland mag de ambtenaar van de burgelijke stand een naam weigeren als deze bespottelijk is, een scheldwoord is, bestaat uit heel veel namen, of hetzelfde is als de achternaam. In het verleden zijn namen als Rolls Royce, Geisha, Urine, Maastricht, Tsjakkalotte en Miracle of Love geweigerd.