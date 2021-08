Bekende dominee Jesse Jackson (79) opgenomen met coronabesmetting

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Zach Brien/NurPhoto/Shutterstock

CHICAGO - De bekende Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist Jesse Jackson (79) is opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting. Dat blijkt uit een verklaring die zaterdag (lokale tijd) is vrijgegeven door de door hem opgerichte organisatie Rainbow/Push. Ook zijn vrouw Jacqueline (77) is opgenomen.