Caféhouder wast nu eventjes auto’s

Begraafplaatsen nodigen in coronatijd steeds meer uit tot sfeervolle wandeling

Steeds vaker trekken mensen eropuit om een wandeling over een begraafplaats te maken. Behalve laatste rustplekken zijn het vaak ook mooie wandellocaties. Van het klassieke Soestbergen in het centrum van Utrecht tot Rockanje in de duinen: volgens kenners is er altijd wel een begraafplaats in de buurt...