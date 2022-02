’Aanzienlijk aantal Nederlanders heeft zich gemeld om mee te vechten in Oekraïne’

„We staan versteld van het aantal aanmeldingen”, zegt de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko tegen De Telegraaf. Het precieze aantal aangemelde Nederlanders wil hij niet noemen, vanwege ’privacyregels’. „We hebben een aanzienlijk aantal verzoeken ontvangen van Nederlandse burgers die zich bij de Oekraïense strijdkrachten willen voegen. We kregen die aanmeldingen al vóórdat president Zelensky gisteren zijn aankondiging deed.”

Zelensky wil een vreemdelingenlegioen oprichten in de strijd tegen de Russische troepen. Wat de buitenlandse vrijwilligers precies kunnen doen, is onbekend. Ook geeft de Oekraïense ambassade in Den Haag geen informatie over de manier waarop Nederlandse vrijwilligers in Oekraïne zullen worden ingezet.

Ⓒ ANP/HH

Telefoontjes

„We krijgen steeds meer telefoontjes en berichten van Nederlanders die Oekraïne praktisch willen helpen”, zegt ambassadeur Kononenko. „Sommige mensen bieden humanitaire hulp, sommige bieden logistieke ondersteuning, sommigen sturen ons zelfs berichten om Oekraïners bij hen thuis te laten verblijven.”

De ambassadeur is maandag aanwezig bij het debat in de Tweede Kamer over de oorlog in Oekraïne. Daar werd hij persoonlijk begroet door premier Rutte, andere kabinetsleden en fractievoorzitters. „We stellen de hulp van de Nederlandse regering zeer op prijs, die op veel verschillende manieren komt, van economische steun en sancties tot het leveren van defensief materieel aan Oekraïne”, aldus Kononenko. Volgens Rutte moet ’iedere Oekraïner die een veilig heenkomen zoekt ruimhartig worden geholpen’.