Asielzoeker (27) aangehouden voor openbare schennispleging, liet geslachtsdeel zien aan jonge meisjes

Het gaat om een 27-jarige man uit Algerije die verblijft in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Hij zit nog vast, de politie doet onderzoek naar het incident.

Donderdagavond kwam de politie ook in actie vanwege onrust in het filiaal van supermarkt Jumbo. Drie personen zijn door de politie weggevoerd en naar het azc gebracht. Zij zijn niet aangehouden.

Gespannen sfeer

De twee incidenten veroorzaakten veel onrust in het dorp, waar de sfeer al tijden gespannen is vanwege de aanhoudende overlast van asielzoekers. Op Facebook circuleren onder meer oproepen voor een burgerwacht.

De overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door asielzoekers die weinig kans hebben om hier asiel te krijgen maar de opvang misbruiken. Vaak worden zij veiligelanders genoemd, maar omdat het de laatste tijd regelmatig gaat om Algerijnen en Algerije formeel geen veilig land is, wordt ook wel gesproken over ’kansarme’ asielzoekers.

’Maatregelen gaan veel te langzaam’

„Het was een en al hectiek”, zegt Monique van Zijl van de Jumbo in Ter Apel. „Bij ons in de winkel en buiten op het plein. Het gaat maar door hier. De situatie is aan het escaleren. Er zijn wel maatregelen aangekondigd, maar we moeten maar zien wat ervan komt. Het gaat mij allemaal veel te langzaam. Vanavond hebben we spoedoverleg met de gemeente.”

Het gaat om een overleg van winkeliers met fractievoorzitters van de gemeenteraad en de burgemeester, dat vanwege de commotie naar voren is gehaald.

Overleg burgemeesters en staatsecretaris

De burgemeesters van Westerwolde en Emmen hebben eind april afspraken gemaakt met staatssecretaris Van der Burg om maatregelen te nemen om de overlast aan te pakken. Een van de maatregelen is dat de aanvragen van kansarme asielzoekers sneller afgehandeld moeten worden, zodat ze korter in Ter Apel verblijven. Dat zou uiterlijk op 1 juni in moeten gaan.