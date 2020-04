Heel bedrijf kiest voor quarantaine

Nagenoeg alle medewerkers van een software-bedrijf uit Groningen hebben er voor gekozen twee weken met elkaar in quarantaine te gaan. Ⓒ Frans Paalman

HAVELTE - Vijftien medewerkers en aanhang van een bedrijf uit Groningen zonderen zich vrijwillig af in Drenthe. Ze willen corona ontlopen voor zichzelf en ook anderen veiligheid bieden. Ze werken daarom tijdelijk samen in één grote vakantieboerderij in Havelte: „We blijven deze quarantaine zo’n veertien dagen doen.”