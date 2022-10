78.000 xtc-pillen en 28 kilo hasj in beslag genomen bij politieactie

Bij de controle van 1.151 voertuigen, 40 treinen en twee bussen bleken 122 personen in het bezit van drugs te zijn, 24 personen waren onder invloed. Dertien personen werden aangehouden en tien voertuigen in beslag genomen.

Naast de grote hoeveelheden xtc en hasj, werden ook nog onder meer 700 gram cocaïne, tien wapens en 47.800 euro cash gevonden.

De actie is het resultaat van een samenwerking van de politie- en douanediensten van de Benelux en Frankrijk.

190 kilometer per uur

In de avond van 6 oktober zette de Nederlandse politie de achtervolging in van een voertuig met Franse nummerplaat waarvan de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle en collega’s van de weg trachtte te rijden. Het voertuig reed de grens met België over, waarop de Belgische politie de achtervolging verderzette.

Het voertuig haalde snelheden tot maar liefst 190 km/u en reed meermaals over de vluchtstrook om andere wagens in te halen. Ter hoogte van Grobbendonk (ten oosten van Antwerpen) probeerde de bestuurder dat opnieuw, maar moest hij op het laatste nippertje invoegen omdat op de vluchtstrook een wagen met stootkussen stond. Daarop crashte de auto op de snelweg tegen een vrachtwagen. De bestuurder, een Algerijn van 35 jaar die in Frankrijk woont, probeerde te voet te vluchten, maar kon in de berm gearresteerd worden. In de wagen werden meer dan 78.000 xtc-pillen gevonden.