Frontale botsing met politieauto in Den Haag

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Na een korte politie-achtervolging in het centrum van Den Haag is een automobilist frontaal op een politieauto gebotst. Er is één verdachte aangehouden. De betrokken agenten waren aanspreekbaar maar zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom de politie de achtervolging had ingezet.