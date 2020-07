Agenten gewond door rellen tijdens openluchtfeest Frankfurt

De Opernplatz in de Duitse stad verandert de afgelopen weekenden steevast in een „partyzone.” Ⓒ ANP / HH

FRANKFURT - Een groot openluchtfeest in het centrum van Frankfurt is ontsierd door rellen. In de loop van de nacht van zaterdag op zondag brak een grote vechtpartij uit. Vijf agenten raakten gewond toen een menigte ’feestgangers’ zich tegen hen keerde. Uiteindelijk arresteerde de politie 39 mensen.