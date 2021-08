Auto slaat op de kop in centrum Almere: een inzittende overleden

Van de twee inzittenden zou het andere slachtoffer wel nog in leven zijn. De toestand van die persoon is nog niet bekend, schrijft Omroep Flevoland. Rond 13.15 uur sloeg de auto door nog onbekende oorzaak over de kop, waarna het voertuig op het wegdek landde. Vermoedelijk zou de auto tegen een wegafzetting zijn aangereden.

Na het ongeluk werden de twee inzittenden naar het nabijgelegen Flevoziekenhuis gebracht. Een van hen is daar overleden. Over hun identiteit is nog niks bekend. De Landdrostdreef is voorlopig afgesloten voor al het verkeer.