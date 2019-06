Eerste Avondvierdaagsen afgelast om dreigend noodweer

In andere plaatsen gaat de wandeltocht wel door, maar is de langste afstand ingekort zodat alle jonge lopers weer terug zijn voor de eventuele buien losbarsten. Alle organisaties raden lopers en hun begeleiders aan om sociale media en routebordjes onderweg goed in de gaten te houden, omdat er op het laatste moment nog wijzigingen kunnen zijn.

Vooral in gebieden met veel bos en hei is voor dinsdag een streep door de wandeltocht gezet. „Met zware windstoten kunnen er grote takken vallen. Dan stuur je geen kinderen het bos in”, aldus het team van de tocht in het Gelderse Groesbeek. Ook veiligheidsregio’s waarschuwen voor omwaaiende bomen en wateroverlast.