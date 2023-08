Joran van der Sloot verwacht nooit meer op vrije voeten te komen: ’Ik heb alles aan mezelf te wijten’

Het overleveren van Joran van der Sloot door Peru aan de Verenigde Staten zorgde in juni voor veel opschudding. Waarom had Amerika ineens haast met het berechten van de Nederlander wegens het oplichten van de nabestaanden van het in 2005 spoorloos verdwenen meisje Natalee Holloway? In Alabama maakt de FBI zich op voor het proces tegen Van der Sloot. Maar gaat het zover komen?

Joran van der Sloot in de gevangenis in de VS. Ⓒ De Telegraaf