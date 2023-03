Pool aangehouden omdat hij nog straf van 7,5 jaar moet uitzitten

Een arrestatieteam van de DSI (Dienst Speciale Interventies). Ⓒ ANP / Venema Media

MAASBREE - Op de A67 bij Maasbree in Limburg is woensdag een 37-jarige man uit Polen aangehouden, omdat hij nog een gevangenisstraf van 2750 dagen, ongeveer 7,5 jaar, in dat land moet uitzitten. De Pool wordt volgens de politie in zijn eigen land gezien als leider van een criminele organisatie en is daar veroordeeld voor onder meer afpersing, openlijk geweld en roofovervallen.