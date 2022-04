Premium Het beste van De Telegraaf

Heldhaftig of ongeoorloofd? Kickbokser Manhoef reed vermeende inbrekers klem, maar is dat wel geoorloofd?

Door Jannie Schipper Kopieer naar clipboard

Vechtsportlegende Melvin Manhoef hield maandagmiddag drie inbrekers aan. Ⓒ FOTO AANGELEVERD

LANDSMEER - Kickbokser en MMA-vechter Melvin Manhoef (45) zette vorige week de achtervolging in toen hij drie vermoedelijke inbrekers bij zijn huis zag. Nadat hij hun Nissan Micra had klemgereden, sloeg hij met zijn blote vuist een ruitje in en sleurde de jongens uit hun auto. Manhoef was de held van Landsmeer, maar juristen zijn minder enthousiast over zijn optreden. Ging de sporter zijn boekje te buiten?