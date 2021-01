Dominee door het stof na ’onnauwkeurige profetie’ over verkiezingswinst Trump

’Eindtijdprediker’ Johnson zei in oktober 2020 een droom te hebben gehad dat Trump de presidentsverkiezingen weer in de wacht zou slepen. Hij deelde zijn visioen op sociale media met meer dan 300.000 volgers en in zijn gemeente. Enig krediet had hij wel: eerder voorspelde Johnson - ruim een jaar van tevoren - dat Trump zou winnen van Hillary Clinton, terwijl hij toen nog niet eens de Republikeinse kandidaat was.

Ook andere christelijk leiders met een miljoenenpubliek waren er heilig van overtuigd dat Trump opnieuw aan het langste eind zou trekken. Johnson liet het er dan ook niet bij zitten en sprak aanvankelijk net als Trump van verkiezingsfraude door de Democraten. „Ofwel een leugengeest heeft de mond gevuld van talloze vertrouwde profetische stemmen in Amerika, of Donald J. Trump heeft echt het presidentschap gewonnen en we zijn getuige van een duivels en kwaadaardig plan om de verkiezingen te stelen”, schreef hij in een bericht aan zijn charismatische gemeente in Lakeland, Florida.

Excuses

Na de bestorming van het Capitool door honderden fanatieke Trump-aanhangers veranderde die toon plots. „Het spijt me dat ik ten onrechte heb geprofeteerd dat Donald Trump nog een termijn als president van de Verenigde Staten zou winnen”, zo excuseerde hij zich, meldt het Nederlands Dagblad. Volgens Johnson is Trump alsnog de overwinning ontgaan om hem een lesje in nederigheid te leren.