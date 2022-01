Gedenkteken Tweede Wereldoorlog in Rotterdam van gevel gestolen

„Wij vinden het zeer betreurenswaardig dat een monument is gestolen dat ons herinnert aan het verzet in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij hopen van harte dat het gedenkteken wordt teruggevonden en kan worden herplaatst”, aldus Said Kasmi Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme.

Tijdens de bezettingsjaren kwam in het gebouw Geloof en Vrijheid van de Nederlands Hervormde Kerk op de 1e Pijnackerstraat regelmatig een verzetsgroep, geleid door Jacob Jan Hamelink, bijeen. In oktober 1942 deed de Sicherheitspolizei een inval in het pand. Hamelink en twee andere leden van de groep kwamen daarbij om het leven.

Deze gebeurtenis wordt ieder jaar op 4 mei bij het monument herdacht. Het werk Geloof en Vrijheid wordt wel gezien als een opmaat naar het Joods Monument van de hand van Loeki Metz onder de bogen in de doorgang naar de tuin van het Stadhuis.