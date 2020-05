Inbraak en diefstal bij brandweerkazerne Boekelo

De gestolen goederen worden door de brandweer gebruikt onder meer mensen, die na een aanrijding bekneld zitten in hun auto, te bevrijden. In een bericht op de site schrijft de brandweer: „Het is gereedschap waar we levens mee redden en heeft een waarde van ongeveer 25.000 euro. Uiteraard hebben we aangifte gedaan en doet de politie nader onderzoek.”