Familie Anne Faber: ’Strafvermindering klap in het gezicht’

De politie hoopte dat Anne nog leefde en door P. hardhandig te behandelen hoopten ze dat hij hen naar haar zou leiden. Dit leidde tot schouderletsel bij P.

„De ’hardhandige aanhouding’ van P., de reden voor de strafvermindering, had alles te maken met het vinden van zijn dna op Annes jas, de gruwelijke daden die hij eerder pleegde en het feit dat Anne mogelijk nog in leven was. Deze omstandigheden zouden bepalend moeten zijn om geen strafvermindering te geven. Volgens ons biedt de wet (zoals beschreven in de conclusie van de procureur-generaal) ook die ruimte”, zo laat de familie weten.

„Gezien het onvoorstelbaar grote leed dat deze man heeft veroorzaakt en het grote gevaar dat Michael P. is en zal blijven voor de samenleving, ervaart de familie elke dag strafvermindering als een klap in het gezicht.” Ze hebben naar eigen zeggen met ontsteltenis kennis genomen van de beslissing van de Hoge Raad.

De tijd dat P. nu de gevangenis in moet, is 27 jaar en 8 maanden in plaats van 28 jaar. Naast de celstraf kreeg hij van het hof ook tbs met dwangverpleging opgelegd.