Hoge boetes voor quarantaine-ontduikers

Volgens De Tijd laat maar de helft van de mensen die uit risicogebieden komen, zich testen. In België is het zo dat wie uit een rode zone komt, een test moet ondergaan en negen dagen in isolatie.

De Belgische minister De Backer wil bestaande sancties die er zijn voor mensen die andere besmetten gebruiken om terugkerende toeristen die zich niet aan regels houden te straffen. Dat betekent een boete van tussen de 208 en 4.000 euro en zelfs celstraffen van acht dagen tot een half jaar.