’Aanslag’ op woning raadslid Castricum

De Telegraaf zegt de zwaar aangeslagen Castricum: “Ik ben volledig in shock. Ik heb met de burgemeester afgesproken het even te laten rusten. Dit heeft enorm veel impact. Over wat erachter kan zitten, kan ik niets zeggen. De burgemeester brengt later vandaag een verklaring naar buiten.”

Een woordvoerder van de politie vindt het veel te vroeg om te kunnen zeggen of er sprake is van een aanslag: “Het is net gebeurd. Er moet nog buurt- en forensisch onderzoek plaatsvinden. Daar zijn we druk mee. Met alle scenario’s houden we rekening.” Eerder bevestigde de politie dat er vanmorgen rond 01.30 een explosie heeft plaatsgevonden bij een woning aan het Kortenaerplantsoen in Castricum.

In het Noordhollands Dagblad zeggen buren dat ze iemand hebben horen wegrennen en een auto hard is weggereden. Op een foto is te zien dat de metalen brievenbus uit de zwaar beschadigde is geblazen. Volgens de politie staat vast dat er een enorme knal, mogelijk veroorzaakt door vuurwerk, is gehoord bij de woning van het raadslid van de lokale partij Forza! Het raadslid bleef ongedeerd. Op Twitter deelt Castricum foto’s van de schade aan zijn woning en politiemensen die vannacht onderzoek deden.

De lokale partijen Forza!, waarvoor in Castricum in zijn woonplaats in de raad zit, zijn voortgekomen uit de Lijst Pim Fortuyn. De letters FORZA staan voor Fortuynistische Oproep tot een Realistische Zakelijke Aanpak. Castricum is ook lid van Forum van Democratie.