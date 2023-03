Gewonde bij explosie in Friese Oosterwolde: scheuren in woningblok

In totaal gaat het om zo’n twintig bewoners van diverse woningen in het pand. Zij zijn overgebracht naar het gemeentehuis. Er wordt nog bekeken waar ze de nacht zullen doorbrengen. In een van de woningen is nog een kat aanwezig en er zijn nog enkele andere huisdieren in de flats. Daarom is de dierenambulance ter plekke.

Ⓒ persbureau meter

Door de explosie in de woning op de hoogste verdieping van de flat zijn scheuren in de zijmuur ontstaan. De brandweer spreekt van een „ernstige beschadiging.” De woning is aangemerkt als plaats delict omdat onderzocht moet worden wat er is gebeurd. De bewoners van de woning worden gehoord. De oorzaak van de vermoedelijke gasexplosie is niet duidelijk.

De explosie was te horen in de omgeving, aldus de woordvoerder van de brandweer.