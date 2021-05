OM eist in hoger beroep 20 jaar cel en tbs tegen Bekir E.: ’Hij ging planmatig te werk’

De advocaat-generaal veegde in stevige bewoordingen de vloer aan met het vonnis van de rechtbank. Die veroordeelde Bekir E. in december 2019 voor doodslag: het doden van iemand in een opwelling. De rechtbank vond dat er onvoldoende bewijs was dat de man al eerder van plan was om zijn ex-vriendin te vermoorden. Dat had grote gevolgen voor de straf die Bekir E. kreeg, omdat voor doodslag maximaal vijftien jaar kan worden opgelegd. De maximumstraf voor moord is dertig jaar tot levenslang.

’Golf van ontzetting bij nabestaanden’

Het Openbaar Ministerie zei zich „de golf van ontzetting bij de nabestaanden” door het vonnis heel goed te kunnen voorstellen. „Ook het OM vindt dat geen recht is gedaan aan de feiten.”

De advocaat-generaal zei het „onbegrijpelijk” te vinden dat de rechtbank niet meer waarde heeft gehecht aan de aanloop naar die fatale schoten op 18 december 2018. Bekir E. mishandelde Humeyra, stalkte en bedreigde haar maandenlang met de dood en stuurde haar een foto waarop hij met vuurwapens poseert. Ze voelde zich zo bedreigd dat ze niet eens meer alleen de straat op durfde en door haar vader van en naar school werd gebracht.

’Lopen hannesen met het wapen’

Volgens advocaat Yehudi Moszkowicz bleek uit meerdere zaken dat Bekir E. niet van plan was om het meisje te doden. Dan was hij wel aan de voorkant van de school gaan staan waar de normale uitgang is. Hij kon volgens zijn advocaat niet weten dat ze aan de achterkant naar buiten zou komen. Dan was hij evenmin achter haar aan gerend, maar had hij de tijd genomen om zorgvuldig te richten. „Een kogel haalt het slachtoffer altijd in.” Bovendien had hij dan niet lopen hannesen met het wapen in zijn broeksband, maar dat al schietklaar in zijn handen gehad, aldus Moszkowicz.

Het OM stelde daar tegenover dat er niet alleen sprake is van moord „als die vloeiend en professioneel wordt uitgevoerd.” Bekir E. was doelbewust op zoek naar Humeyra omdat hij het niet kon verkroppen dat ze niets meer met hem te maken wilde hebben, zei de advocaat-generaal. Bovendien was zijn trots gekrenkt omdat Humeyra had gelogen over haar leeftijd. Ze vertelde hem dat ze achttien was.

Bewakingscamera’s

Op de beelden van bewakingscamera’s die dinsdag in de rechtszaal werden getoond, is volgens het OM bovendien te zien dat Bekir E. niet op het meisje hoefde te schieten om haar te stoppen. „Hij zat haar al op de hielen.” Toen ze werd geraakt en op de grond viel, schoot Bekir E. het meisje vervolgens drie keer gericht door het hoofd en bovenlichaam. De beelden geven geen enkel aanknopingspunt voor een plotselinge opwelling, vindt het OM. „Hij ging planmatig te werk, handelde rustig en doelbewust en stapte daarna over het lichaam van het meisje heen. „Een weerzinwekkend gebaar.”

Bekir E. zelf zei in zijn laatste woord dat hij het „verschrikkelijk vindt wat het slachtoffer is overkomen. Het was gewoon een ongeluk. Een ongeluk.” Het hof doet op 25 juni uitspraak.