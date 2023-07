Bij deze noodopvang gaat het wél goed: ’We zijn te gast, zo proberen we ons te gedragen’

VRIES - De asielopvang leunt nog steeds zwaar op nood- en crisisnoodopvang, ooit bedoeld als tijdelijk, maar inmiddels zo gewoon als de opvangcrisis zelf. In evenementenhallen en sportzalen zijn de voorzieningen schraal en de privacy minimaal. Toch zijn er uitzonderingen, zoals in de kleinschalige opvang voor alleenstaande mannen in het Drentse Vries. „We zijn te gast. Zo proberen we ons te gedragen.”

Syriër Alsayed Ali heeft het goed in het Wapen van Vries. „Hier is er respect.” Ⓒ Jos Schuurman