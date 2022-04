Peuter (3) al dagen ziek ’door salmonella in Kinder Surprise’: ’Ik zie de dood in haar ogen’

Op Facebook deelt de moeder haar verhaal om andere ouders te waarschuwen. Uit het niets werd haar dochter vorige week ziek, schrijft ze. ,,Ze kreeg 39 graden koorts en sliep de hele dag door.’’ De moeder had zelf recent buikgriep, waardoor ze eerst dacht dat haar dochter een hetzelfde virus te pakken had. Maar niets bleek minder waar.

’Hartverscheurend’

„Haar temperatuur bleef maar stijgen. Ik wist dat het niet klopte”, schrijft de moeder. Ze ging met haar dochter naar de huisarts en een paar dagen later kwam de uitslag: ze heeft een salmonellabesmetting. Vermoedelijk door een Kinder Surprise-ei, die ze vorige week zondag had gegeten.

De moeder is er kapot van: „Ik zie de dood in haar ogen”, schrijft ze. „Ze is zo levenloos. Het is hartverscheurend om te zien hoe mijn meisje, normaal zo vurig, avontuurlijk en actief, nu niet meer haarzelf is.”

Het gaat voorlopig nog niet beter met de 3-jarige. Haar ouders hebben afgelopen zondag weer contact opgenomen met het ziekenhuis omdat ze ’extreem veel’ pijn heeft.

Tekst gaat verder onder de foto.

Twee kinderen in Nederland

In de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn al 105 salmonellabesmettingen gelinkt aan het eten van onder andere Kinder Surprise en Schokobons. De besmette chocolade wordt gefabriceerd in de Belgische fabriek in Aarlen. De oorzaak van de salmonella-uitbraak in de fabriek is een filter van twee grondstofreservoirs.

Volgens de gezondheidsautoriteiten is het eerste geval op 7 januari gedetecteerd in het Verenigd Koninkrijk. Sinds 17 februari werden in verschillende landen besmettingen vastgesteld. In ieder geval twee kinderen zijn in Nederland besmet geraakt met de salmonellabacterie, waarvan de oorsprong terug te voeren is tot chocolade van Kinder Surprise.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert consumenten om geen enkel Kinder-chocolaatje uit de fabriek te eten. Eerder werden producten met bepaalde houdbaarheidsdata al uit de schappen gehaald.

Tekst gaat verder onder de post.

Braken

De meeste mensen krijgen van een salmonellabacterie redelijk milde klachten die vanzelf weer verdwijnen. Mensen die wel ziek worden krijgen meestal buikkrampen, zijn misselijk, moeten braken en hebben diarree. Kinderen tot vijf jaar, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand worden sneller ziek na een besmetting met de salmonellabacterie.

De tijd tussen het eten van besmet voedsel en de eerste klachten is meestal 6 tot 72 uur. De klachten duren 3 tot 7 dagen. De koorts verdwijnt meestal sneller. Of je heel ziek wordt, hangt af van de hoeveelheid salmonella-bacteriën die je binnenkrijgt. Ook de soort van de bacterie en de weerstand bepalen hoe ziek je wordt.

Een woordvoerder van Ferrero laat aan MailOnline weten dat zij het ’zeer spijtig’ vinden om te horen dat het meisje zo ziek is.