LIVE - Duitse corona-app faalde bij miljoenen gebruikers

De in Duitsland ontwikkelde app om te waarschuwen voor besmettingsgevaar van het coronavirus heeft wekenlang bij veel gebruikers niet of slecht gefunctioneerd. Het probleem zou zich bij talrijke Android-smartphones hebben voorgedaan.

Daardoor zouden mobieltjes van Samsung en Huawei helemaal niet of te laat hebben gewaarschuwd voor besmettingen in de omgeving, meldde de krant Bild.

Een woordvoerder van softwarebedrijf SAP, dat aan de ontwikkeling van de app heeft meegewerkt, bevestigde volgens de krant dat er problemen zijn geweest bij de eerdere versies van de app. Het waarschuwingssysteem moet voortdurend worden geactualiseerd, maar dat staat in veel apparaten automatisch uitgeschakeld zodra de app niet wordt benut. Dat is normaal omdat de batterij van de mobiel dan minder snel opgaat. Maar het Duitse ministerie van Gezondheid heeft in een reactie laten weten dat het probleem al langer bekend is en eenvoudig kan worden opgelost met een instelling van de smartphone.

Het laatste nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Franse autoriteiten waarschuwen voor oplaaien coronavirus

Passagiers ’corona-cruiseschip’ spannen rechtszaak aan

Engeland en Oostenrijk scherpen beleid aan

Aantal coronagevallen in VS nu boven de 4 miljoen

Meer dan drie miljoen coronabesmettingen in Europa

België scherpt coronamaatregelen aan

Financieel-economisch:

Coronacrisis noopt FrieslandCampina tot harde bezuinigingen

Contactloos betalen: veel minder vals geld in omloop

Corona treft Rotterdamse haven minder hard dan gedacht

Entertainment:

Koningin Elizabeth opent weer de deuren van haar paleizen

Doutzen Kroes stelt na ’uren onderzoek’ veel vragen over corona

Sport:

Veel tennistoernooien geschrapt

Bekijk hier het coronanieuws van donderdag 23 juli