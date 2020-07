LIVE - Meer coronabesmettingen in Rotterdam

In Rotterdam en omstreken neemt het aantal coronagevallen toe. In de regio zijn vrijdag 58 mensen positief getest. Donderdag waren het er 48 en woensdag 35. Dat blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Omgerekend naar het aantal inwoners zijn in Rotterdam-Rijnmond vrijdag 4,4 mensen per 100.000 inwoners positief getest. Dat is het hoogste aantal sinds 30 april. Toen werd het virus vastgesteld bij 5,4 op de 100.000 inwoners.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die ook voorzitter van de veiligheidsregio is, pleit voor het verplichten van mondkapjes in de openbare ruimte. Dat moet voorkomen dat de stijging doorzet en Nederland te maken krijgt met een tweede coronagolf.

Onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen in totaal vijftien gemeenten. Naast Rotterdam zijn dat plaatsen als Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen en Goeree-Overflakkee.

In Hollands Midden (rond Leiden) stijgt het aantal gevallen ook nog. In het gebied ligt Hillegom, waar een plaatselijke uitbraak is die is terug te voeren naar een café.

In Kennemerland (Haarlem en omstreken) zijn vrijdag twaalf coronagevallen vastgesteld, meer dan twee keer zoveel als op donderdag. Dit komt neer op 2,2 positieve gevallen op 100.000 inwoners, het hoogste aantal sinds 8 mei. De uitbraak bij Hillegom heeft ook enkele mensen uit Kennemerland ziek gemaakt.

In Amsterdam-Amstelland is het aantal besmettingen wat gedaald, na een kleine piek afgelopen zondag en maandag.

Het laatste nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Entertainment:

Sport:

Bekijk hier het coronanieuws van donderdag 23 juli