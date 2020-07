LIVE - WHO meldt record besmettingen in 24 uur

Het aantal coronabesmettingen wereldwijd is de afgelopen 24 uur met 284.196 toegenomen en dat is de hoogste stijging in een etmaal sinds het begin van de pandemie. Dat meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag.

Het aantal sterfgevallen nam toe met 9753 en dat was het hoogste aantal sinds 30 april. De grootste toename van de coronagevallen registreerde de WHO in de VS, Brazilië, India en Zuid-Afrika.

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in de wereld is ruim 15 miljoen terwijl meer dan 633.000 mensen aan de gevolgen zijn overleden.

De VS, die met ruim 4 miljoen coronagevallen de meeste in de wereld hebben, kregen er het afgelopen etmaal volgens de WHO 69.641 bij. In Brazilië kwamen er 67.860 gevallen bij, in India bijna 50.000 en in Zuid-Afrika 13.104. De meeste nieuwe sterfgevallen waren in Peru (3876) gevolgd door Brazilië (1284) en de VS (1074).

Volgens epidemiologen is India nog maanden verwijderd van een piek in de pandemie. Het land ging op 17 juli de grens van 1 miljoen besmettingen over.

