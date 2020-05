Ⓒ ANP

Brussel - De zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zet alles in Europa onder hoogspanning. In Brussel geldt: als we nu niet kunnen laten zien dat we solidair zijn en de eenheid bewaren dan wordt het nooit wat. Maar juist voor landen als Nederland is het nu alle zeilen bijzetten om niet ongewild een transferunie ingerommeld te worden.